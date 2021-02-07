Голос Мордора: Русофобия литовского премьер-министра опасна для самих литовцев

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните высказалась о российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Нет, нельзя сказать, что ее мнение интересно кому-то в этом мире, ну разве что кроме властей Украины и психиатров, но тем не менее я обращу на него внимание.

Госпожа Шимоните сказала следующее:

«Говорят, что «Спутник V» — это хорошо, но Путин не хочет использовать ее как препарат для русского народа. Он предлагает ее всему миру как еще одно гибридное оружие по принципу «разделяй и властвуй». В этом нет ничего нового и полезного для человечества».

Я даже не буду говорить о том, что в ее высказывании содержится откровенное вранье, что эта вакцина «не для русского народа». Тут совсем нечего комментировать. Я хочу заострить внимание на другом — на том, что очень похоже на то, что русофобия является тяжкой психиатрической патологией, которая полностью отключает у пораженных ею здравый смысл, логику, а также инстинкт самосохранения.

По всей Европе сейчас говорят о российской вакцине. Говорят исключительно в положительном ключе, порой как о настоящем спасении. На самом деле российским ученым удалось совершить почти что чудо — быстро создать эффективную и недорогую вакцину от нового заболевания, которая очень эффективна и побочные явления от которой минимальны. Я написал «почти что чудо», потому что так кажется тем, кто не особо в теме, да всему «цивилизованному миру». Российские ученые просто выполнили свою работу. Так, как они это умеют делать, и на той базе, которая у них была наработана. Если что-то и называть чудом, так вот именно это — готовые рабочие технологии и квалификацию сотрудников. Причем не одного только института Гамалеи. Помимо «Спутника», созданы еще две вакцины в других научных центрах.

А кроме этого, идут испытания вакцины от одного из самых страшных заболеваний — ВИЧ. Эта вакцина создана в научном центре «Вектор», и ее испытания показывают, что она эффективна. Совсем недавно прошла информация, что в России создали вакцину от аллергии на кошек и на цветение многих растений. На самом деле это может принести в российский бюджет деньги куда большие, чем принесет вакцина от COVID-19. Аллергиями страдает весь мир, особенно развитые богатые страны. Проблема массовая — от легких случаев, когда у людей просто слезятся глаза, до серьезных, угрожающих жизни проявлений типа анафилактического шока. И эта проблема тоже будет решена.

Создание вакцины от коронавируса в России просто показывает ее научный и технологический уровень. Нас все время убеждают, что Россия — страна отсталая, плетущаяся в хвосте у других держав, мол, даже айфона сделать не в состоянии. А кто в мире в состоянии быстро сделать эффективную вакцину от опасного инфекционного заболевания? Много таких стран?

Но я сильно отвлекся от темы. Давайте вернемся к нашей любимой русофобии. Она сейчас цветет буквально везде, если говорить о Европе. Только степени ее разные. В большинстве стран, в первую очередь в «старой Европе», она не прибивает окончательно здравый смысл. Несмотря на то, что отношения между Россией и Европой сейчас плохи как никогда, там не собираются отказываться от безусловно выгодного «Северного потока — 2» и серьезно говорят о возможности применения в Европе российской вакцины. Применения массового, как одной из основных вакцин. Ученые, как правило, далеки от политики и ориентируются на факты. И доносят эти факты до лидеров своих стран.

И вот уже премьер Нидерландов Марк Рутте заявляет, что, если вакцина на самом деле работает, он готов позвонить Владимиру Путину. О российской вакцине говорят власти Германии, Франции, Испании и Италии. В какой-то мере рассматривают ее даже как спасение, ибо ситуация в Европе сейчас больше всего напоминает кому. Тут вот Жозеп Боррель приезжал в Москву и требовал освободить Навального, но все понимают, что это такая необходимая мантра, а настоящий разговор шел совершенно о другом, в том числе и о вакцине.

И вот тут Ингрида Шимоните, премьер тоже страны Евросоюза, причем в которой ситуация с коронавирусом обстоит не лучшим образом, устраивает такой глупый демарш из области психиатрии. Примерно так же к российской вакцине относятся и украинские власти, но с Украиной все давно уже понятно, а вот в Литве, казалось бы, должны были остаться хоть какие-то ошметки здравого смысла. Нет. Не остались.

К слову, позиция Литвы уникальная даже для Прибалтики. Латвия не против использовать российскую вакцину, Эстония по этому поводу вообще молчит, но эстонцы очень прагматичны и будут делать то, что им выгодно. Только Литва встает в позу боевого петуха, пытаясь в очередной раз клюнуть Россию. Разумеется, лучше литовскому народу от этого не станет. Скорее всего, только хуже. Но мы уже привыкли, что лидеры многих стран попросту плюют на своих граждан, в том числе и на их здоровье. Русофобия важнее.