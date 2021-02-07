ВМС Пакистана опубликовали видео о масштабных военных учениях с участием РФ

Исламабад, 7 февраля. ВМС Пакистана опубликовали видеоприглашение на Международные военно-морские учения AMAN-2021 при участии России и стран-членов НАТО.

Пакистанский порт Карачи в период с 11 по 16 февраля примет представителей флотов более 30 разных государств. Российские корабли впервые за много лет будут участвовать в маневрах бок о бок с силами НАТО.

«Должен быть путь, в котором мы все могли бы побеждать. Чтобы сменить модель, нужно искать новые решения. Мы можем работать вместе, отложив в сторону наши различия, одерживая победу над нашими общими противниками. Оставим соперничество и конфликты. Призываем к взаимодействию, доверию и взаимной выгоде», — утверждает начальник Военно-морского штаба Пакистана адмирал Мухаммад Амджад Хан Ниази.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что ВМФ страны будут представлять в Пакистане корабли и береговые войска Черноморского флота: фрегат, патрульный корабль, спасательный буксир, вертолет морского базирования, а также личный состав подразделения морской пехоты и отряд разминирования.

Ранее вице-адмирал Петр Святашов призвал остановить провокации ВМС США в Черном море, сообщает Федеральное агентство новостей.