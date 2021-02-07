Названы продукты, которые могут регулировать артериальное давление

Москва, 7 февраля. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты способны влиять на артериальное давление.

Например, следует исключить из рациона блюда с высоким содержанием соли, а также продукты, подвергавшиеся термальной обработке, например, варке, жарке или фритюру. К отдельной категории относятся продукты-психостимуляторы.

По словам специалиста, в их состав входят кофеиносодержащие напитки и крепкий чай. Хотя кофе может и благоприятно влиять на нервную и сердечно-сосудистую системы, людям, имеющим проблемы с сердцем, лучше от него отказаться.

Понизить давление помогут орехи, некоторые овощи и их семена. Они укрепляют стенки сосудов, препятствуя их резкому расширению. Гипертоникам также нужно употреблять фрукты и овощи, богатые витамином С, подчеркнула Соломатина.

Диетологи ранее составили топ-5 полезных продуктов для взрослых женщин, достигших 40-летнего возраста. Так, специалисты рекомендуют женщинам добавить в свой рацион шпинат, так как он частично купирует симптомы ПМС.