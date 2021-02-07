США пытаются создать новую систему для противодействия беспилотникам

Вашингтон, 7 февраля. Оборонное ведомство США намерено внедрить новую стратегию по борьбе с дронами. К 2022 году Пентагон планирует получить сравнительно недорогие перехватчики беспилотников.

Речь идет о надежной системе, которая будет бороться с небольшими дронами, соответствующая стратегия Пентагона опубликована в начале февраля 2021 года, передает Defense News.

Объединенное управление по борьбе с малыми беспилотниками уже определило группу систем, представляющих собой временное решение по борьбе с мини-дронами. Как отметил директор JCO по закупкам и ресурсам полковник Грег Соул, первая возможность для оборонной промышленности продемонстрировать новую технологию появится в апреле этого года. Демонстрация состоится на полигоне Юма в Аризоне.

Также сообщается, что в 2022-м финансовом году Управление выберет образцы, которые будут закуплены и приняты на оснащение вооруженных сил.

В Пентагоне рассматривают возможность использования направленной энергии для поражения беспилотников. Речь идет о высокоэнергетических лазерах, которые уже «доказали свою эффективность», отметили в оборонном ведомстве США.

«Мы используем эту возможность, и высокоэнергетические лазеры будут интегрированы в нашу архитектуру. Некоторые из них интегрируются прямо сейчас, разве что необходимо довести их уровень мощности до наших требований», — сообщили в Пентагоне.

Также сообщается, что ВВС США занимаются развитием мощных микроволновых устройств, которые «будут развернуты довольно скоро».

Как отметил в беседе с журналистами «Газеты.ру» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, существующие средства противодействия летательным аппаратам не всегда эффективны против беспилотников, которые менее заметны визуально, акустически и радиолокационно.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ВМС США ищут замену устаревшим палубным вертолетам и беспилотникам.