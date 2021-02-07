Тихановская встретилась со спецпредставителем ПА ОБСЕ по Восточной Европе

Стокгольм, 7 февраля. Спецпредставитель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в ЕС (ПА ОБСЕ) по Восточной Европе Даниэла де Риддер встретилась со Светланой Тихановской.

Даниэла де Риддер и экс-кандидат в президенты Белоруссии обсудили «эффективные пути оказания со стороны международного сообщества поддержки демократических процессов» в стране. В ходе переговоров стороны затронули вопрос положения дел в области прав человека и свобод в Белоруссии, а также политических заключенных.

«Де Риддер подчеркнула приверженность ПА ОБСЕ содействию укреплению доверия, примирению и налаживанию диалога со всеми заинтересованными сторонами страны и представителями международного сообщества», — говорится в пресс-релизе организации по итогам встречи.

Спецпредставитель ПА ОБСЕ планирует провести ряд встреч с властями Белоруссии, в их числе глава белорусской делегации в ПА ОБСЕ Андрей Савиных.

Ранее Светлана Тихановская вслед за чемпионатом мира по хоккею предложила лишить Белоруссию конкурса «Евровидение». Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян прокомментировал слова Тихановской.