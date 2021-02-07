Россия снизит порог беспошлинного ввоза для интернет-посылок из-за границы

Москва, 7 февраля. Насколько быстро уменьшится порог беспошлинного ввоза для заказов из иностранных онлайн-магазинов, рассказал первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

В Евросоюзе таможенными платежами сейчас не облагаются покупки стоимостью до 22 евро, а в России — до 200 евро. Любое государство должно защищать своего производителя и находить пути наполнения бюджета, а трансграничная интернет-торговля растет в геометрической прогрессии. При этом подавляющее большинство товаров пересылается без уплаты пошлины, то есть создаются неравные условия для работы отечественных компаний, цитирует Давыдова «Российская газета».

Пороги устанавливаются в рамках Евразийского экономического союза (сразу на пять стран). ФТС, как и коллеги из Минфина РФ, выступает за планомерность их снижения. Есть предложение с 2022 года ввести порог в 100 евро, а дальше пошагово — 50 евро и 20 евро. Возможно, Евразийская комиссия решит довести до последней суммы уже в 2023 году, добавил Давыдов.

Юрист, учредитель общественной организации «Потребитель прав!» Андрей Некрасов ранее оценил новые торговые правила, вступившие в силу с 1 января.