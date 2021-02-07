Имущество убитого экс-главы села в Дагестане могло быть оформлено на родственников

Махачкала, 7 февраля. На бывшего главу дагестанского села Новокули Абакара Капланова не было оформлено ни движимого, ни недвижимого имущества.

Ранее в МВД республики выдвинули версию о том, что мотивом убийства Капланова мог стать земельный конфликт. Однако по данным источника ФАН, в момент смерти на экс-чиновника не было зарегистрировано ни домов, ни земельного участка, ни даже машины.

«Все имущество, вероятнее всего, записано на родственников», — пояснил он.

Помимо этого, установлено, что 31-летние братья-близнецы Салман и Сулейман К., которые подозреваются в убийстве экс-главы, не были уроженцами Новокулей, в отличие от Капланова. Они родились в Астрахани, но еще детьми переехали в Дагестан, тогда как убитый экс-глава села — коренной житель Дагестана.

Как сообщалось ранее, Капланов, по предварительным данным, был убит в кабинете начальника РОВД. В настоящее время за общественным порядком в селе наблюдают почти 140 сотрудников полиции. На месте событий также находится высшее руководство МВД республики.