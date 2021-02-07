В России создадут технологию для разработки вакцин при мутации коронавируса

Москва, 7 февраля. Разработкой технологии для ускоренного создания вакцин от коронавируса занимаются в центре Гамалеи, рассказал Александр Гинцбург.

Разработка позволит выпускать новые препараты от коронавирусной инфекции в тех случаях, если в геноме болезни произойдут быстрые изменения. Информацией об этом поделился глава центра Гамалеи, где создали первую в мире вакцину от COVID-19 «Спутник V», Александр Гинцбург.

«В институте разрабатывается технология, которая должна позволить очень быстро и эффективно создавать вакцинные препараты, если данный возбудитель начнет быстро изменяться», — сказал он в эфире «России-1».

Разработанное в Израиле лекарство от коронавируса под названием EXO-CD24 успешно прошло первую фазу клинических испытаний. Медикамент ввели 30 пациентам, состояние которых оценивалось на уровне «хуже среднего». В итоге все они вылечились от COVID-19.