Белоруссия передала в Польшу документы об экстрадиции создателей Nexta

Минск, 7 февраля. Следственный комитет Республики Беларусь направил в Польшу бумаги на экстрадицию основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и его главного экс-редактора Романа Протасевича.

В ведомстве в качестве основания сослались на международный договор с соседним государством. Соглашение регулирует сферу помощи по уголовным делам, в том числе и экстрадицию, пояснили в СК.

«Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу», — гласит заявление Следственного комитета.

Ранее в Белоруссии создателей Nexta приравняли к лицам, причастным к террористической деятельности. Такое решение приняли в КГБ республики.