Россияне назвали любимые маршруты для весенних путешествий

Москва, 7 февраля. Список самых желанных для проведения весеннего отпуска мест среди россиян составили аналитики сервиса организации путешествий.

Особой популярностью среди российских граждан в весенний период пользуется Москва. Об этом свидетельствуют аналитические данные по бронированию авиарейсов в период с 1 марта до 31 мая.

Второе место занял курортный город Сочи, уточнили в OneTwoTrip. Почувствовать на себе влияние южного климата весной желает каждый десятый респондент. Вслед за лидерами в списке расположились Симферополь, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.

Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» возобновит перелеты из Минска в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону в середине февраля. Об этом ранее сообщили в пресс-службе компании.