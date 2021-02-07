Фото самой дорогой камеры Лукьяновского СИЗО в Киеве появились в Сети

Киев, 7 февраля. Платная камера Лукьяновского СИЗО имеет большую площадь, чем обычная, оборудована отдельным душем и плазменным телевизором. Суточное проживание обойдется в 2 тысячи гривен.

Украинские журналисты показали условия проживания в самой дорогой камере следственного изолятора. За неделю арестованный может заплатить до 8 тысяч гривен, а за месяц — 12 тысяч. Причем таких камер в СИЗО шесть, одна из них женская. Там стоят по четыре односпальных кровати, тогда как в бесплатных обычно приходится спать на двухъярусных.

В VIP-камерах установлены кондиционер, микроволновая печь и холодильник. Питание «жильцов» также отличается разнообразием. Несмотря на то, что дневная норма одинаковая, есть возможность выбрать меню себе по вкусу.

Площадь платных камер составляет около 35 кв. м на четырех человек. В то время как на одного осужденного выделяют 2,5 кв. м, а это — от 12 до 14 человек в одном помещении.