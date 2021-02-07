«Миротворец» внес в черный список супругу депутата ОПЗЖ Тараса Козака

Киев, 7 февраля. Супруга депутата партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака оказалась в черном списке украинского сайта «Миротворец».

Скандальный ресурс внес в базу Наталью Лавренюк с формулировкой «пособник российских оккупантов, финансирование российских оккупантов, нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства».

Также на сайте утверждается, что она является бенефициаром ООО «НЗНП Трейд» — компании, осуществляющей георазведку и добычу нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и Тараса Козака.