Животные могут принести людям более страшную пандемию, чем COVID-19

Лондон, 7 февраля. Пандемия хуже коронавируса SARS-CoV-2, «в масштабе черной смерти», уже не за горами, считает исследователь окружающей среды, эколог Джон Видал.

Зоонозные инфекции, которые передаются к человеку от животных, представляют серьезную опасность. Многие международные ученые, в том числе Видал, считают, что спровоцированная подобным возбудителем пандемия развернется «в масштабе черной смерти». Это связано с тем, что люди продолжают улавливать опасные микробы от животных.

С мнением эколога согласилась соруководитель отдела здоровья животных и человека в Международном научно-исследовательском институте животноводства в Найроби Делия Грейс Рэндольф. Она не исключила, что человечество ожидает ряд новых зоонозных болезней.

Сейчас мир борется пандемией коронавирусной инфекции. За последние сутки по всей планете было зарегистрировано более 460 тыс. новых пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом свидетельствует официальная статистика Всемирной организации здравоохранения.