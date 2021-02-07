Экс-депутат Рады раскрыл, как Украина готовит почву к броску на Донбасс

Нынешние киевские власти не просто так закрыли три ведущих оппозиционных телеканала — Украина готовит почву к броску на Донбасс. С таким мнением в интервью ФАН выступил бывший народный депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о применении санкций в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Они обвинили главу государства в политической расправе над неугодными СМИ.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что пока у России есть насущные дела, но когда она их решит, то Киеву «прилетит в ответ» на закрытие трех оппозиционных телеканалов. Он подчеркнул, что не знает, в чем будет заключаться «месть» РФ, но украинская власть уже работает над тем, чтобы ее отразить.

«Я думаю, что именно сейчас у них (россиян. — Прим. ФАН) есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе. И мы должны быть готовы к этому», — сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Украинский политик Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей раскрыл, зачем киевские власти закрывают оппозиционные телеканалы. По его словам, таким образом Украина готовит почву к броску на Донбасс.

«Киев будет ужесточать репрессии против оппозиционных телеканалов для того, чтобы заменить их на пронацистские, которые начнут вести антироссийскую повестку. Замечу, что Дмитрий Кулеба просто так не делает подобные заявления. Все говорит о том, что Украина готовится к очередному броску и конфликту с Донбассом. Поэтому им для оболванивания населения необходимы все информационные ресурсы», — сказал Журавко.

Бывший депутат Верховной рады отметил, что команду на зачистку информационного поля от альтернативного мнения киевские власти получили от своих заокеанских кураторов. Он считает, что Украина продолжит гонения на оппозиционных политиков.

«Не секрет, что киевские политики, в том числе и глава МВД Украины Арсен Аваков, говорят о том, что они будут зачищать информационное поле от оппозиции. Судя по всему, они получили такую команду от своих кураторов. Думаю, скоро мы увидим, что под санкции попадет и Виктор Медведчук, а также другие видные политические деятели, которые, по мнению Киева, отстаивают пророссийскую позицию», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинские власти готовят крупную военную провокацию на территории Донбасса. По словам сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, существует большая угроза возобновления ожесточенных боевых действий в регионе.