Легализация рынка аренды жилья защитит собственников и нанимателей

Москва, 7 февраля. Создание информационной базы регистрации договоров найма жилых помещений, интегрированной с налоговой службой, анонсировал Минстрой РФ.

Новая электронная площадка должна стать местом поиска квартир, заключения безопасных сделок и уплаты налогов. Риелтор агентства недвижимости ОГРК Инга Голубева в комментарии «Российской газете» отметила, что сейчас лишь около 5% собственников готовы заключать официальный договор и платить «комиссию» государству. С другой стороны, легализация рынка защитит обе стороны: владелец недвижимости сможет на законных основаниях расторгнуть соглашение в случае неисполнения условий, а наниматель получит гарантию невыселения при отсутствии нарушений.

Президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева считает, что большинство будет пользоваться базой, только если она станет обязательной, а отказ обернется штрафами. По ее словам, в Москве сдается примерно 400 тысяч квартир, их владельцы должны перечислять в бюджет около 10 млрд рублей в год (если брать ставку 4%), но поступает не более 2 млрд. Добросовестных собственников становится больше, и все же они пока в меньшинстве.

Эксперты подсчитали, что россиянам сейчас выгоднее приобрести жилье в кредит, нежели арендовать его у сторонних лиц.