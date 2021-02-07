Полковник ВС РФ рассказал о «рекламе F-35» за счет российских комплексов ПВО

Москва, 7 февраля. Военный эксперт Сергей Хатылев назвал публикацию Popular Mechanics рекламой американских истребителей F-35.

Ранее обозреватели американского издания пришли к выводу, что российские комплексы ПВО С-400 не способны противостоять истребителям США пятого поколения F-35. В своих заявлениях журналисты опирались на результаты имитационных боев, проведенных американскими ВВС с российскими Су-30.

Военный эксперт, экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения Московского округа ВВС и ПВО полковник Сергей Хатылев назвал материал Popular Mechanics «слабенькой статейкой». Среди аргументов, которые привел собеседник «МК» в качестве доказательства эффективности российского вооружения, значился недавний инцидент в Черном море.

«Даже не современный Су-30, а наш самолет Су-24М семидесятых годов выпуска, недавно в Черном море полностью лишил связи три американских корабля. Не какие-то там помехи поставил, а сделал их абсолютно беспомощными. Так что говорить, что С-400 бессилен против F-35 — просто утопия», — сказал он.

Хатылев отметил, что американцам в принципе свойственно преувеличивать свои боевые возможности — по словам эксперта, им приходится в основном «имитировать».

«Так что подобные заявления я бы назвал просто рекламой F-35, к которому многие потенциальные покупатели давно уже стали терять интерес», — заключил эксперт.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, как ВС России могут отразить массированный удар США и НАТО с любого направления.