Гузеева предстала в откровенном декольте на юбилее Эрнста

Москва, 7 февраля. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст накануне отметил свой юбилей. Медиаменеджера с его 60-летием пришли поздравить многие звезды. Среди них была актриса и телеведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию с праздника вместе с именинником, — пишет Teleprogramma.pro.

«С Днем рождения! Успехов! Счастья! Творчества!» — подписала публикацию телеведущая.

Комментарии к фотографии Гузеева намеренно отключила.

Телеведущая предстала перед подписчиками в классическом костюме. Наверху — белая блуза с откровенным декольте и черный жакет с внушительной брошью. Образ она завершила массивными серьгами и ярким макияжем с использованием красной помады.

Удивлять поклонников женщина любит. Например, в прошлому году стало известно, что Лариса Гузеева вновь вернется в кино. 61-летняя актриса сыграет главную роль в фильме Валерии Гай-Германики «Жанна».

Лариса Гузеева — бессменная ведущая телепроекта «Давай поженимся!», цель которого — помочь одиноким людям разных возрастов найти свою любовь.

Она часто меняет имидж и не стесняется экспериментов. Не так давно телеведущая прямо в гримерке перед эфиром решила довериться стилисту. Результат — новая неповторимая прическа.

В тот день Гузеева появилась в эфире с челкой. Попросив своих коллег по цеху прокомментировать ее преображение, она получила в ответ жесткую критику.

«Ларис, ну это ужас, я считаю», — помотала головой одна из коллег. «Мне вообще не нравится», — подхватила другая.

Сама Гузеева позднее призналась, что стилист, обрезая челку, об этом ее даже не предупредил. Оценив результат, Гузеева побежала рыдать в уборную.