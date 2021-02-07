Кинологическая служба ищет новый дом для собак-пенсионеров в Орловской области

Орел, 7 февраля. Собак-пенсионеров, которые трудились в Кинологической службе УФСИН по Орловской области, отдают в добрые руки, говорится на сайте ведомства.

Служебным собакам решили найти новый дом после работы на страже порядка. Как уточнили в кинологическом отделении УФСИН по региону, у всех животных есть необходимые прививки и ветеринарные книжки, свидетельствующие о том, что питомцы прошли все обследования.

Собаки не могут продолжать службу в силу своего возраста, уточнили на сайте ведомства. Во время работы они прошли курсы дрессировки, что позволит новым хозяевам применять к ним знакомые команды. Как подчеркнули в Кинологической службе УФСИН, такие питомцы могут стать отличными охранниками и верными друзьями человека.

Сотрудники больницы села Чурапча в Якутии спасли собаку от обморожения. Как сообщалось ранее, в регионе установились 50-градусные морозы.