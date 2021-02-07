Японские ультраправые выступают в Токио по случаю «дня северных территорий»

Токио, 7 февраля. Ультраправые организации проводят акции в столице Японии из-за «дня северных территорий», которыми в Стране восходящего солнца называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Представители формирований ездят на микроавтобусах черного и фиолетового цвета. Они передвигаются на приличном расстоянии от посольства РФ и объезжают по кругу квартал. Ультраправые выкрикивают лозунги через громкоговорители, от их транспорта доносится маршевая музыка.

Через несколько кварталов от посольства находятся наряды полиции. Особенно много правоохранителей располагаются на перекрестках. Силовики перекрывают дороги в случае появления ультраправых и закрывают объезды.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга в «день северных территорий» выразил сожаление из-за отсутствия договора между Москвой и Токио после окончания Второй мировой войны. Главной проблемой в этом вопросе стала территориальная тема, пояснил он.