В Крыму судятся с фирмой, которая при ремонте Воронцовского дворца сделала еще хуже

Алупка, 7 февраля. Против компании «Меандр» из Санкт-Петербурга, которая специализируется на реконструкции на объектах культурного наследия, подали очередной иск из-за некачественно выполненной работы в Крыму. Новый иск на 18,4 млн рублей связан с Воронцовским дворцом — там компания проводила ремонт крыши, которая в итоге начала протекать. Слушание по делу назначено на 7 апреля 2021 года.

Известно, что работы по замене кровли начались еще в декабре 2018 года, при этом подрядчик просрочил срок выполнения кровельных работ почти на год. Кроме того, летом 2019 года из-за ветра была смещена временная кровля над объектом культурного наследия, в результате чего вода попала в помещения.

Это привело к намоканию картин, мебели, украшения стен и документации, также намокла сама конструкция здания, из-за чего основной корпус дворца пришлось закрыть на несколько дней для просушки.

Ситуацию прокомментировал ФАН председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.

«Хорошо, что тогда там были сотрудники, когда произошла протечка, поэтому внутри самого здания ничего серьезного не пострадало. Мы говорим сейчас о помещении «Зимний дворец». В данном случае работы велись именно в этом помещении, соответственно, протекание тоже произошло там. Вы представляете, если бы они начали делать крыши, где есть шелковые обои, деревянная мебель, паркет и другие уникальные и старинные вещи, то был бы колоссальный ущерб. В этом же случае ущерб восполняемый», — сказал собеседник издания.

Что касается самой компании «Меандр», продолжил Волков, вопрос тут не только в Воронцовском дворце, поскольку компания занималась в Крыму еще реставрацией Митридатской лестницы — там они недовыполнили работы, из-за чего пошло отставание от сроков. Также это относится к центральному залу Бахчисарайского дворца — там есть несколько объектов, которые сегодня реставрируются.

«Меандр» тоже проводил там работу, благо, что никакого дождя там не было и объект не пострадал. Стоит ли доверять такому подрядчику? Один из их руководителей уже арестован в Санкт-Петербурге — это в назидание всем остальным, потому что все, кто попытается нанести ущерб культурным наследиям, особенно бесценным, будут сидеть в тюрьме. Никаких прощений им нет, будем с этим жестко бороться всеми возможными способами, но строго по закону, привлекая прокуратуру и Следственный комитет. У нас жесткая позиция по этому вопросу, пощады не будет», — заявил эксперт.

По его словам, люди, которые берутся за такие великие вещи и не доводят дело до конца, серьезно нарушают закон, поскольку подобные строительные компании практически превращаются в вандалов. Такие организации мало чем отличаются от людей, которые портят памятники или рушат их.

Также Николай Волков высказался по поводу того, что с компанией уже расторгли договоры на многих объектах в Крыму, внеся ее в список недобросовестных.

«Такие черные списки нужны, чтобы все знали, какие компании не выполняют взятые на себя работы, а в некоторых случаях даже занимаются вандализмом, поскольку некачественно выполняют работы, из-за чего страдают различные объекты, в том числе культурного наследия», — заявил он.

Вместе с тем собеседник издания рассказал, что сейчас с компанией «Меандр» также судятся из-за ремонта кровли в ялтинском доме-музее Антона Павловича Чехова — там тоже протекла крыша, из-за чего пострадали элементы декора в кабинете писателя.

Известно, что «Меандр» должен был проводить реставрационные работы в Воронцовском дворце до 2022 года на общую сумму более 350 млн рублей, из которых 60 млн выделялись только на ремонт кровли. Компания должна была выполнить реконструкцию наружных сетей водоснабжения и канализации, а также ряд других основных работ. Однако контракт был расторгнут.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Крыму решили снести легендарную АЭС, где проходил фестиваль «КаZантип».