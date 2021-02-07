Актриса Татьяна Лютаева собрала пять тысяч лайков снимком в бикини

Москва, 7 февраля. Член Союза кинематографистов России, звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Татьяна Лютаева похвасталась отдыхом в Объединенных Арабских Эмиратах, показав фото с пляжа.

В телефильме «Гардемарины, вперед!» Лютаева исполнила роль Анастасии Ягужинской. Актрисе довелось сотрудничать с молодыми знаменитостями Михаилом Боярским и Сергеем Жигуновым. Спустя 33 года после премьеры фильма, Лютаева не растеряла своего шарма и очарования. Она все еще может позволить себе смело позировать в бикини.

Фото с дубайского пляжа актриса опубликовала в личном микроблоге Instagram. За три часа снимок набрал свыше пяти тысяч лайков. На 55-летней Лютаевой надеты оранжево-черное бикини и солнцезащитные очки. Дерзости образу добавляет маникюр ярко-кораллового цвета.

«Очень красивая, Танечка»; «Красавица»; «Вот это вид», — отреагировали фолловеры на пост актрисы.

В конце декабря американская актриса Сальма Хайек продемонстрировала поклонникам роскошную фигуру в бикини. На фотографиях 54-летняя знаменитость стоит на морском побережье в купальнике цвета фуксии, шляпе, темных очках и в накидке с узором в тон бикини.