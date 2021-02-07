Киллер банды «Тверские волки» пишет мемуары об убийстве Михаила Круга

Москва, 7 февраля. Одним из самых известных участников ОПГ «Тверские волки» Александр Осипов пишет книгу о своих преступлениях, в том числе об убийстве шансонье Михаила Круга.

Несмотря на то, что с момента убийства Круга прошло порядка двух десятилетий, следователи продолжают раскрывать новые дела, к которым причастны киллеры, напавшие на дом музыканта. Соответствующий репортаж появился в выпуске программы «Дежурная часть» на YouTube-канале «Россия-24».

Выяснилось, что киллер Осипов, находящийся в колонии, открыл у себя писательский талант и решил написать автобиографичную книгу, в которой, среди прочего, расскажет и о случившемся с Михаилом Кругом. Рабочее название повести — «В разборках победителей нет», а писательский псевдоним — Александр Киплинг.

Следственные органы раскрыли еще четыре заказных убийства, изучая уголовное дело об убийстве Круга, сообщало Федеральное агентство новостей. Все преступления были совершены членами преступной группировки «Тверские волки».