Ученые из США нашли метод лечения воспалительных заболеваний кишечника

Вашингтон, 7 февраля. Изучение болезни Крона у пациентов может позволить открыть новый метод лечения тяжелых заболеваний, считают американские медики.

Пациенты с болезнью Крона страдают от избытка кишечных бактерий, вызывающих воспаление. Как рассказали исследователи NewYork-Presbyterian и Weill Cornell Medicine, эксперименты с участием таких людей показали, что снижение объема пищи для бактерий облегчает связанные с воспалениями процессы.

Если медикам удастся создать низкомолекулярные препараты, ингибирующие пропандиолдегидратазу, негативные последствия для пациентов с болезнью Крона удастся устранить, считают эксперты. Как отмечают американские специалисты, при детальном изучении этого вопроса в медицине могут появиться более целенаправленные методы терапии трудноизлечимых заболеваний.

Группа ученых обнаружила редкие модификации в генах, которые провоцируют задержку в развитии. Как сообщалось ранее, эффективным средством против этой болезни может быть человеческая сперма.