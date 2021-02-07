Переболевшим коронавирусом рассказали, где лучше всего восстановить здоровье

Москва, 7 февраля. Людям, которые переболели коронавирусом, следует выбрать озерный отдых и лечение у моря, чтобы быстрее и эффективнее восстановиться после перенесенной инфекции.

Также для бывших пациентов с COVID-19 подойдет любой российский санаторий, где есть специальные аппараты для разжижения крови. Об этом рассказала исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина.

По ее словам, особое внимание нужно уделить здравницам Краснодарского края и Крыма. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев добавил, что пляжный отдых уже не так популярен, а на смену ему пришел отдых озерный и морской.

«Для экскурсионно-восстановительных целей лучше всего ехать в Калининград. У киргизского озера Иссык-Куль — колоссальные перспективы, это тоже подходящий вариант для укрепления и восстановления иммунитета», — подчеркнул эксперт в беседе с URA.RU.

Ученые из Новосибирска разработали устройство, которое способно мгновенно выявить COVID-19 в организме пациента. Чтобы определить наличие коронавирусной инфекции, человеку достаточно сделать глубокий вдох, а затем — выдох в трубку устройства.