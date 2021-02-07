Питание в детстве имеет последствия для здоровья кишечника взрослого

Окленд, 7 февраля. Неправильное питание в детском возрасте влияет на возникновение негативных последствий для здоровья кишечника у взрослого.

Специалисты из Калифорнийского университета в Риверсайде провели исследование с лабораторными мышами. Грызуны в молодом возрасте получали нездоровую пищу, в том числе много сладких и жирных продуктов. При взрослении микрофлора их кишечника оставалась бедной.

Авторы научной работы считают, что у людей происходит аналогичная ситуация. Если кормить ребенка едой с большим содержанием сахара и жирными продуктами, то даже переход на здоровое питание не изменит микробиом кишечника. Он не сможет перестроиться и не станет разнообразным. В свою очередь, обитающие в кишечнике микроорганизмы отвечают за здоровье человека в целом, в том числе за формирование иммунитета.

При этом ранее эксперт по питанию Иван Алименко предупредил, что чрезмерное следование здоровому образу жизни и выбор только полезной еды могут привести к проблемам. Он считает, что многие продукты, которые предлагают употреблять при правильном питании, не несут особой пользы.