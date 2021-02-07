Сергей Светлаков отказался ездить в отпуск с бывшей женой

Москва, 7 февраля. Известный юморист и актер Сергей Светлаков признался, что больше не ездит отдыхать вместе с бывшей женой. Артист предпочитает проводить отпуск в компании нынешней супруги.

С первой женой Светлаков развелся в 2012 году и примерно через год после этого сыграл свадьбу со второй супругой Антониной. Юморист старается делать все, чтобы его нынешняя избранница не чувствовала себя второй. Артист говорит, что он и его экс-супруга счастливы в новых браках.

«Путешествуем тоже вместе. Дочку с собой берем, а первую жену мы в путешествия не берем. Не знаю, почему, но перестали брать», — поделился Сергей Светлаков.

Юморист старается радовать Антонину романтичными поступками. Например, однажды он организовал для супруги путешествие, о котором она не знала заранее. Пункт назначения Светлаков раскрыл жене только в самолете. Кроме того, актер раз в неделю дарит Антонине букеты, поэтому у них дома всегда стоят свежие цветы, передает «Телепрограмма».

Сергей Светлаков долгое время работал на канале ТНТ, но затем перешел на СТС. Артист ранее раскрыл, чем была обусловлена смена канала.