Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес
  /  Обновлено: 

Сергей Светлаков отказался ездить в отпуск с бывшей женой

Сергей Светлаков отказался ездить в отпуск с бывшей женой

Москва, 7 февраля. Известный юморист и актер Сергей Светлаков признался, что больше не ездит отдыхать вместе с бывшей женой. Артист предпочитает проводить отпуск в компании нынешней супруги.

С первой женой Светлаков развелся в 2012 году и примерно через год после этого сыграл свадьбу со второй супругой Антониной. Юморист старается делать все, чтобы его нынешняя избранница не чувствовала себя второй. Артист говорит, что он и его экс-супруга счастливы в новых браках.

«Путешествуем тоже вместе. Дочку с собой берем, а первую жену мы в путешествия не берем. Не знаю, почему, но перестали брать», — поделился Сергей Светлаков.

Юморист старается радовать Антонину романтичными поступками. Например, однажды он организовал для супруги путешествие, о котором она не знала заранее. Пункт назначения Светлаков раскрыл жене только в самолете. Кроме того, актер раз в неделю дарит Антонине букеты, поэтому у них дома всегда стоят свежие цветы, передает «Телепрограмма».

Сергей Светлаков долгое время работал на канале ТНТ, но затем перешел на СТС. Артист ранее раскрыл, чем была обусловлена смена канала.

Новости партнеров