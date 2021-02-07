Стало известно, почему Прибалтика затягивает строительство Rail Baltica

Вильнюс, 7 февраля. Политолог Александр Носович объяснил, почему балтийским странам невыгодно завершение строительства крупного железнодорожного проекта Rail Baltica.

Прибалтика будет пытаться максимально затянуть реализацию, так как не хочет лишаться финансирования Европейского союза. Так прокомментировал эксперт в интервью Baltnews решение Сейма Литвы о создании спецгруппы, осуществляющей парламентский надзор за программой строительства Rail Baltica.

Страны Балтии будут предпринимать меры для бесконечного затягивания строительства железной дороги в обход России, напомнил политолог. Прибалтика нуждается не столько в самом проекте, сколько в средствах на его реализацию, а достройка грозит остановкой программы финансирования со стороны ЕС.

«Достраивать дорогу <...> невыгодно, потому что тогда им перестанут поступать деньги, и нужно будет как-то зарабатывать самим», — считает Носович.

Балтийские страны специально превращают Rail Baltica в долгострой, так как понимают провальный характер проекта и его бессмысленность с экономической точки зрения.

Ранее стало известно, что Москва отвернулась от прибалтийских стран из-за их антироссийской политики. Теперь Прибалтике предстоит самостоятельно решать свои экономические проблемы, передает ФАН.