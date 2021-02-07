Звезда «Улиц разбитых фонарей» Мельникова назвала свою депутатскую зарплату

Москва, 7 февраля. Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова рассказала, сколько ей платят как депутату Законодательного собрания Петербурга.

Актриса получила депутатский статус в 2011 году. Мельникова призналась, что сначала не стремилась в политику, но затем ее попросили помочь с предвыборной кампанией. После этого артистке предложили и дальше заниматься политической деятельностью.

«Когда я туда нырнула, я поняла, что я могу отдавать моральные долги. Все то, что мне эта страна дала, и я смогла воспитать ребенка одна», — рассказала актриса в программе «Секрет на миллион».

В петербургском Заксобрании Мельникова курирует вопросы культуры. Ее депутатская зарплата составляет 60 тысяч рублей. Артистка также старается оказывать поддержку тем, кто занимается благотворительностью. По словам Мельниковой, это самое сложное в ее депутатской работе, поскольку помочь всем желающим нет возможности.

Анастасия Мельникова живет вместе с дочерью в квартире в центре Петербурга. Актриса признавалась, что ей пришлось пять лет биться за эту недвижимость.