ФАН узнал об уникальных особенностях старейшего в Симферополе кинотеатра

Симферополь, 7 февраля. В советское время иностранные фестивальные фильмы крутили в кинотеатре имени Шевченко ― самом старом в Симферополе. ФАН узнал об особенностях старейшего в крымской столице кинотеатра.

Зарубежные картины озвучивал в микрофон переводчик, который сидел прямо в зале. Чтобы его было хорошо слышно, оригинальный звук убавляли. Это был кинотеатр первого экрана, вмещал 800 зрителей, имелись ложи для богатой публики. Билеты стоили от 15 до 50 копеек, в антрактах и при демонстрации картин играл оркестр.

Дата строительства кинотеатра часто оспаривается. Практически не осталось никакой документации, подтверждающей год постройки.

«Я лично работала в архиве, хотела собрать о нем больше информации. По евпаторийскому кинотеатру даже чертежи находила, а по нашему ничего не было ― ни даты основания, ни приказов по переименованию в том числе», ― рассказала корреспонденту ФАН возглавлявшая ранее кинотеатр имени Шевченко Лариса Лебедкина.

Изначально кинотеатр назывался «Баян», а годом его рождения сегодня принято считать 1904-й, когда была построена часть здания, служившего иллюзионом с синематографом. Знаменитую арку с лепниной пристроили к кинотеатру в 1915 году. На сооружении хорошо просматривается эта дата, которая часто вводит в заблуждение людей, считающих, что выгравирован год рождения кинотеатра.

Когда пришла советская власть, кинотеатр переименовали в «Звезду революции», потом в «Большевик». При немцах он назывался «Паллас», и только в 1954 году кинотеатру присвоили имя Тараса Григорьевича Шевченко.

Кинотеатр им. Шевченко, так же как и «Мир», который теперь закрыт, в советские времена был ведущим кинотеатром, где новые фильмы шли первым экраном. Только после их проката картины переходили в следующие кинотеатры вторым экраном. Раньше при каждом из них был художник, который рисовал большие афиши.

«Помимо зарубежного кино здесь часто транслировали фестивальные российские фильмы. В кинотеатре проходили творческие встречи с артистами: Дружниковым, Кириенко, героями фильма «В бой идут одни старики» (без Быкова. — Прим. ФАН). После распада СССР приезжал Меньшов, Ярмольник, Боярский, Усков, Грачевский со своим «Ералашем». Эти встречи проходили там, где сейчас находится Антрацитовый зал», ― вспоминает Лариса Лебедкина.

На сегодняшний день здание кинотеатра имени Шевченко ― это памятник архитектуры, который входит в перечень памятников культурного наследия.

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