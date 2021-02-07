Вдова звезды комедии «Самогонщики» ушла из жизни в 80 лет

Москва, 7 февраля. Заслуженный артист РСФСР, звезда комедии «Самогонщики» Евгений Моргунов умер в 1999 году. С тех пор его вдова Наталья Николаевна жила вместе с 54-летним сыном Антоном.

Наталья Моргунова умерла в январе 2021 года. Об этом в соцсетях сообщила ее внучка — дочь старшего сына. Причиной смерти вдовы звезды «Самогонщиков» стал инсульт. Ее кремировали, а прах захоронили на Кунцевском кладбище. Урна находится рядом с могилами заслуженного артиста и младшего сына Николая.

Единственный оставшийся в живых наследник звезды «Самогонщиков» Антон смерть матери отрицает. Он утверждает, что Наталья Николаевна находится в больнице. По словам соседей, старший сын знаменитого актера находится в запое, об этом говорилось в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Евгений Моргунов умер 25 июня 1999 года на 73-м году жизни. Актер страдал от сахарного диабета, перенес тромбоз, два инфаркта и инсульт. Причиной смерти артиста, которого многие знают по роли Бывалого, стал второй инсульт. Он был следствием злоупотребления алкоголем, к которому Моргунов прибег после трагической гибели младшего сына.