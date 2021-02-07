Нехватка витамина D может повысить риск диабета

Москва, 7 февраля. Необходимость витамина D для организма объяснила врач-травматолог-ортопед первой квалификационной категории Ольга Лиморенко.

Витамин D является целой группой биологически активных веществ. Основная задача добавки заключается в усвоении организмом фосфора и кальция. Это необходимо для поддержания здоровья костей, сообщила заместитель директора по вопросам медицинской деятельности клинико-диагностического центра «Мединцентр» Ольга Лиморенко.

Если витамина D не хватает в организме, то происходит нарушение обмена кальция и снижение его уровня в крови. Хронический дефицит может послужить риском развития сахарного диабета второго типа, гипертонии и аутоиммунных заболеваний, рассказала медик в интервью «Аргументам и фактам».

Витамин D, как цинк и железо, способны помочь организму в борьбе с коронавирусной инфекцией. Поэтому за их уровнем в организме необходимо пристально следить, рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Парамонов.