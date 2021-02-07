Профессор Янг рассказал, кто больше всего подвержен новым мутациям коронавируса

Лондон, 7 февраля. Тяжелобольные COVID-19 со слабой иммунной системой, а также пациенты с онкозаболеваниями наиболее часто подвержены новым мутациям коронавируса.

Как отмечают британские ученые из Университета Уорика, у таких людей коронавирус находится в организме очень долго, что приводит к изменениям в его геноме. По словам профессора Лоуренса Янга, специалисты долгое время не могли разобраться, откуда берутся новые штаммы коронавируса.

Однако на сегодняшний день известно, что мутации, вероятнее всего, происходят в организме людей со слабым иммунитетом. Значительно ослабляют защитные функции рак, сахарный диабет, а также тяжелые хронические недуги.

В результате на вторжение коронавируса иммунная система дает сильно искаженный ответ. В попытках приспособиться COVID-19 начинает мутировать, из-за чего появляются новые штаммы.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал условия для повторного заражения коронавирусом. Например, оно происходит, когда антитела к инфекции полностью исчезают.