Зампред комитета Госдумы РФ прокомментировал позицию Австрии по «СП-2»

Москва, 7 февраля. Слова канцлера Австрии Себастьяна Курца о строительстве газопровода «Северный поток — 2» являются здравыми, заявил зампред комитета ГД РФ по международным делам Дмитрий Новиков.

По его мнению, Курц лишь обозначает объективно существующую реальность.

«Сам запуск означал, что проект достаточно хорошо просчитан, что он пользуется поддержкой определенных сил и эти силы имеют достаточно влияния, чтобы довести работу по созданию трубопровода до завершающей стадии», — подчеркнул депутат.

Помимо этого, Новиков уверен, что строительство «СП-2» будет успешно завершено. Однако США, по мнению депутата, будут настойчиво «торпедировать» проект.

Ранее немецкий парламентарий Норберт Реттген заявил, что бундестаг выступил с предложением о введении моратория на реализацию «Северного потока — 2».