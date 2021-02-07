Барецкий признался, что хранит ключ от банковского сейфа Михаила Ефремова

Москва, 7 февраля. Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий в беседе с ФАН признался, что хранит ключ от сейфа Михаила Ефремова. Он должен вернуть его только после освобождения актера.

По словам Барецкого, Михаил Ефремов передал ему ключ от банковской ячейки накануне аварии.

«По поводу Михаила Ефремова — жена на него сейчас наезжает по поводу ключа от сейфа, а ключ на самом деле находится у меня, — сказал собеседник ФАН. — Перед аварией Ефремов мне его отдал. И сказал, чтобы я его никому не передавал».

Напомним, что ранее супруга актера Софья Кругликова пыталась получить генеральную доверенность на распоряжение средствами Михаила Ефремова, находящимися в банковской ячейке, однако ее попытка оказалась безуспешной.

Стас Барецкий также предположил, что его недавняя авария, произошедшая 15 января, может быть каким-то образом связана с хранением ключа от сейфа Михаила Ефремова.

«Я подозреваю, что, может, это на меня покушение было, — признался шоумен. — Мне поступают странные звонки — молчат, трубку вешают, и все в таком духе. Вот подрезали меня, я в аварию попал. Я вам рассказал эту историю, потому что сам немного переживаю — кто его знает, когда речь идет о деньгах».

Музыкант подчеркнул, что ключ от банковской ячейки спрятан максимально надежно.

«Ключ находится у меня, Миша мне его передал и сказал отдать только ему в руки после его отсидки, — сообщил Барецкий. — Конечно, я никому его не отдам, он у меня надежно запрятан на кладбище, и никто его там не найдет, даже с собаками».

Ранее Стас Барецкий предложил дать Дональду Трампу российское гражданство и квартиру в Санкт-Петербурге.