Киевляне обмазали автомобиль фекалиями за неправильную парковку

Киев, 7 февраля. Жители одного из районов города жестоко наказали очередного «героя парковки», измазав дверную ручку автомобиля фекалиями.

Пользователи соцсетей, где распространили снимки, были шокированы таким поступком. Некоторые отметили, что «поднять стеклоочиститель было бы достаточно». Юзеры в шутку также предположили, что владелец машины сам обмазал ручку фекалиями, чтобы уберечь авто от угона.

Юристы призвали россиян не бороться с нарушителями правил парковки во дворах жилых домов «народными методами», сообщало Федеральное агентство новостей. Специалисты рекомендовали гражданам обращаться с жалобами в ГИБДД.