Алтай решит экологическую проблему за счет федерального бюджета

Москва, 7 февраля. Выделение средств для решения экологических проблем на территории Акташского горно-металлургического завода в Республике Алтай утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На территории предприятия, перерабатывающего ртутьсодержащие отходы химического производства, скопились тонны ядовитого вещества и других тяжелых металлов. На их утилизацию в текущем году из федерального бюджета направят 115 млн рублей, а из регионального — более 1 млн. Соответствующие изменения внесены в программу социально-экономического развития региона.

Объемы дальнейшего финансирования прояснятся после разработки проекта и получения положительного заключения государственной и экологической экспертизы. Ответственными назначены Минэкономразвития, Минприроды и правительство республики.

Кроме того, глава российского кабмина одобрил увеличение финансирования на строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры Алтая, а также создание регионального фонда развития промышленности.

«Ростатом» на основе инфраструктуры завода по уничтожению химического оружия ФКП «Горный» (Саратовская область) намерен построить экотехнопарк для переработки отходов I и II классов опасности.