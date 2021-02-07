Новосибирские медики нашли способ оперативно выявлять коронавирус

Новосибирск, 7 февраля. Устройство, способное мгновенно выявить COVID-19 в организме пациента, разработали ученые из Новосибирска.

Прибор представляет собой небольшой газоанализатор со спектрометром, поделились медики. Чтобы определить наличие коронавирусной инфекции, человеку достаточно сделать глубокий вдох, а после — выдох в трубку устройства.

Если пациент болен, то соотношение газов в воздухе изменится, рассказали ученые. По словам медиков, в выдохе человека находятся 750 летучих соединений. В случае, когда у человека есть COVID-19, на выдохе такого пациента воздух содержит этилбутаноат и изопропанол. Вскоре ученые начнут использовать новую разработку для тестирования пациентов больниц и медцентров, чтобы проверить ее эффективность.

Условия, которые приводят к повторному заражению коронавирусной инфекцией, ранее перечислил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По словам специалиста, повторно заболеть коронавирусом можно по нескольким причинам.