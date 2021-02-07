Минобороны РФ показало видео полетов бомбардировщиков Ту-95МС

Благовещенск, 7 февраля. Минобороны РФ опубликовало на официальном канале в YouTube видео полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Амурской области.

На кадрах продемонстрирован весь путь российских воздушных средств от взлета до посадки.

«Кадры полетов стратегических ракетоносцев Ту-95МС в рамках летно-тактического учения в Амурской области. Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях», — говорится в официальном сообщении оборонного ведомства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о завершении серии стрельб новыми ракетами Х-32 многорежимным бомбардировщиком–ракетоносцем Ту-22МЗ на военном полигоне. Заявленные боевые характеристики изделий были подтверждены в рамках периодических испытаний.