Длинный пик, или Как Шнурова заставили замолчать

Москва, 7 февраля. В последнее время споры о разного рода социальных и политических вопросах все больше вызывают шквал эмоций в соцсетях. Это привело к тому, что в стране был введен штраф за бранные слова в Интернете. Понятно, что касается данная мера как простых граждан, так и звезд отечественной эстрады. Многие особенно эмоциональные и острые на словцо на какое-то время притихли, пишет издание 7days.

Не стал исключением и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Последний пост в своем Instagram он опубликовал в декабре минувшего года. Уж кто-кто, а он мог бы случайно в сердцах выпустить пару грубых словечек.

Казалось бы, Шнуров даже и готов заплатить штраф, чтобы выругаться, но в его случае суммы могут перевалить далеко за миллион. Но страшно даже не это, для рокера и с недавнего времени политика важнее сохранить свой блог. Ведь за мат сейчас и аккаунты блокируют.

Актриса Ольга Дибцева считает запрет на мат детсадовским приемом. Она отметила, что запретный плод всегда сладок, и поэтому матерные слова снова превращаются в мощное социальное оружие. По мнению артистки, теперь при помощи таких слов проще нанести ущерб другому человеку.

Запрет на мат расстроил немало представителей российского шоу-бизнеса. Так, например, актриса и телеведущая Лера Кудрявцева написала в своем Instagram, что теперь не сможет доходчиво донести мысль. А актер Гоша Куценко и вовсе посвятил законопроекту стихотворение.

«Друзья! С сегодняшнего дня мат нельзя употреблять, маты будут истреблять, заменять и подсоблять будет длинный-длинный пик», — написал Куценко в своем микроблоге.

Популярные блогеры даже напоследок выговорились в своих микроблогах от всей души. Но теперь очевидно, что и на Интернет-просторах, и на телеканалах будет не так весело.