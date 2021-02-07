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Подросток в темно-синей куртке пропал без вести в Кузбассе

Подросток в темно-синей куртке пропал без вести в Кузбассе

Кемерово, 7 февраля. Полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшего в Кузбассе 17-летнего мальчика из села Поломошное. Последний раз мальчик выходил на связь 4 февраля.

В день исчезновения Дмитрий П. был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, черные замшевые кроссовки, на голове была черная вязаная шапка. Рост юноши около 170 см, среднего телосложения, с русыми волосами и карими глазами. Всех, кто обладает любой информацией о Диме, просят сообщать по номеру 112 или по телефону 8-800-700-54-52, пишет газета A42.RU.

Ранее ФАН сообщал о поисках в Калининградской области 15-летней девочки Сони К. Она ушла из дома 23 января, с тех пор о подростке ничего неизвестно. По словам соседей, школьница якобы много врет, пьет алкоголь и раньше уже сбегала из дома.

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