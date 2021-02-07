Лавров призвал госсекретаря США уважать судебную систему России

Москва, 7 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров призвал американского госсекретаря Энтони Блинкена уважать российские законы и судебную систему на фоне дела блогера Алексея Навального.

Ранее российский министр иностранных дел провел первый телефонный разговор с новым государственным секретарем Соединенных Штатов, о чем сообщается на сайте МИД России.

Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации обратил внимание Блинкена на «проблемы, касающиеся преследования в США лиц, протестовавших в связи с результатами президентских выборов». Лавров заявил о необходимости обеспечения транспарентности таких судебных процедур на американской территории.

Ранее МИД России иронично прокомментировал присутствие дипломатов из других государств на суде по делу основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ). Ведомство саркастично поприветствовало стремление британского, французского и других посольств поддержать ветерана Второй мировой.