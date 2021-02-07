Елена Ваенга покорила поклонников новой голливудской прической

Санкт-Петербург, 7 февраля. Эстрадная певица Елена Ваенга недавно отпраздновала 44-летие. После дня рождения она решила сменить прическу, выбрав новую укладку.

Ваенга пополнила ряды поклонниц ретро-стиля. Певица сделала укладку, популярную в 30-х годах среди голливудских знаменитостей. Подобная прическа уже долгое время является «визитной карточкой» актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой. Она называется «холодная волна».

Для новой укладки Ваенги характерны объем у корней, зачесанные на одну сторону волосы, которым, при помощи средств-фиксаторов придается эффект крупной волны. Прическа певицы идеально смотрится с неярким макияжем. Знаменитость выбрала холодный оттенок румян, не стала акцентировать внимание на губах, выбелив подводкой глаза. Результат работы стилиста Ваенга опубликовала в Instagram.

«Хочется увидеть вас в кино»; «Прям испанская или итальянская дива. Bella»; «Монументальная женщина», — сделали певице комплименты подписчики.

Эстрадной артистке и автору песен Елене Ваенге 27 января исполнилось 44 года. День рождения знаменитость встретила с юмором, перечислив фанатам свои главные недостатки. Их оказалось немного.