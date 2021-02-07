Пьяная жительница Миасса обвинила «коня» в изнасиловании

Миасс, 7 февраля. Заявление нетрезвой жительницы Миасса о том, что ее изнасиловал конь, спровоцировало большой скандал в местной полиции. Оказалось, что речь все-таки шла не о животном.

Служебную проверку в региональном главке МВД инициировали после того, как фото рапорта, где говорилось о коне-насильнике, появилось в соцсетях. В документе говорилось, что сообщение о преступлении поступило от 46-летней женщины 3 февраля в 23.35. Пострадавшая кричала в трубку, что этот конь ее изнасиловал, что дословно отразили в рапорте.

Однако при проверке оказалось, что дама была в состоянии алкогольного опьянения и вместо того, чтобы назвать данные человека, который напал на нее, решила обойтись неформальной лексикой. Более того, на самом деле женщину никто не насиловал.

Рапорт опубликовал в соцсетях вольнонаемный работник ОМВД. Его уволили из органов, а руководители мужчины привлечены к дисциплинарной ответственности.