Жертвами схода ледника в Индии могут стать более 150 человек

Нью-Дели, 7 февраля. Свыше 150 человек пропали без вести при сходе ледника на севере Индии.
Трагедия произошла в индийском штате Уттаракханд. По данным местных СМИ, сход ледника спровоцировал наводнение. Премьер Индии Нарендра Моди отреагировал на ЧП в своем официальном микроблоге в Twitter.
«Постоянно слежу за плачевной ситуацией в Уттаракханде. Индия поддерживает штат, и нация молится за безопасность всех», — написал он.
Моди подчеркнул, что держит постоянную связь с руководством штата и получает обновленную информацию о спасательных работах и операции по оказании помощи местным жителям.
Кадры с места происшествия уже появились в соцсетях. Ролики опубликовали очевидцы ЧП.
Footage of live video ???? pic.twitter.com/UDcJiZ0edE— Nitin Verma (@NitinVe85938825) February 7, 2021