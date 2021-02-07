Жертвами схода ледника в Индии могут стать более 150 человек

Нью-Дели, 7 февраля. Свыше 150 человек пропали без вести при сходе ледника на севере Индии.

Трагедия произошла в индийском штате Уттаракханд. По данным местных СМИ, сход ледника спровоцировал наводнение. Премьер Индии Нарендра Моди отреагировал на ЧП в своем официальном микроблоге в Twitter.

«Постоянно слежу за плачевной ситуацией в Уттаракханде. Индия поддерживает штат, и нация молится за безопасность всех», — написал он.

Моди подчеркнул, что держит постоянную связь с руководством штата и получает обновленную информацию о спасательных работах и операции по оказании помощи местным жителям.

Кадры с места происшествия уже появились в соцсетях. Ролики опубликовали очевидцы ЧП.