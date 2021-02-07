Ростех запускает 3D-печать завихрителей для авиадвигателей ПД-14

Москва, 7 февраля. Авиационные двигатели ПД-14 будут оснащаться завихрителями, полученными методом 3D-печати.

Завихрители для авиадвигателей ПД-14 будут производиться из жаропрочного никелевого сплава Центром аддитивных технологий госкорпорации «Ростех» со второго квартала 2021 года. Эта деталь, как уточнил в интервью ТАСС генеральный директор центра Владислав Кочкуров, является пока единственной в России аттестованной и сертифицированной для серийного производства методом 3D-печати.

Для выполнения необходимого объема работ Ростех закупил 24 новых станка, работающих по 3D-технологии. Ее использование, как объяснил Кочкуров, позволяет наполовину уменьшить вес изделий при сохранении прочностных характеристик и значительно сократить время производства.

Двигатель ПД-14 стал первым полностью российским авиадвигателем, который был успешно испытан во время полета лайнера МС-21-310 в конце прошлого года. Об этом сообщало Федеральное агентство новостей.