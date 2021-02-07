Институт международных финансов опасается волны дефолтов после пандемии

Москва, 7 февраля. Спад коронакризиса подтолкнет центробанки к повышению ставок, а значит, может рвануть долговая бомба. Такой сценарий не исключают эксперты Института международных финансов (IIF).

Регуляторы большинства стран, чтобы поддержать экономику в условиях пандемии коронавируса, пошли на беспрецедентное снижение процентных ставок. Как следствие, уровень мирового госдолга взлетел на 19,5 трлн долларов и достиг исторического максимума в 277 трлн.

Доступные кредиты стимулирует внутренний спрос и инвестиции, но задолженность государств и компаний накапливается беспрецедентными темпами. К тому же корпорации устроили небывалую продажу облигаций, причем по большей части с очень низким рейтингом надежности. Почти половина прироста долгового бремени приходится на передовые экономики. Как именно они будут его сокращать в будущем без негативных последствий для экономической активности, неясно. Очевидно, что миру грозит волна дефолтов, приводит РИА Новости выводы IIF.

Экономист Михаил Хазин ожидает обвала финансовых рынков уже в 2021 году, так как существующая финансовая система не справится с сокращением количества инструментов, генерирующих доход, и резким увеличением рисков.