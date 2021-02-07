Потап тайно готовился сделать Насте Каменских предложение

Киев, 7 февраля. Продюсер Алексей Потапенко (Потап) и певица Анастасия Каменских — одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса. Артисты сыграли свадьбу в 2019 году, хотя сотрудничают с 2006-го.

Потап и Каменских расписались осенью 2018 года, но решили держать свои отношения в секрете. Продюсер тщательно готовился к предложению руки и сердца своей возлюбленной. Певица ни о чем не догадывалась, поэтому появившийся с огромным букетом цветов Потап застал ее врасплох.

Продюсер надел белую рубашку, черный пиджак и темные джинсы. Он встретил свою возлюбленную на строительной площадке и преподнес ей кольцо. Потап заявил, что всегда хочет быть рядом с певицей. Каменских после трогательных слов расплакалась. Она уверенно произнесла «Да!», после чего поцеловала будущего мужа. Артисты расписались в конце мая 2019 года.

Ранее Потап показал поклонникам, как выглядел в 18 лет. Оказалось, что у музыканта было подкачанное тело и шикарная шевелюра. В юности он был похож на австралийского серфера.