Садальский показал последнее фото покойных Гафта, Кобзона, Табакова и Ланового

Москва, 7 февраля. Актер Станислав Садальский опубликовал редкое совместное фото артистов, которых уже нет в живых. В кадр попали Иосиф Кобзон, Олег Табаков, Валентин Гафт и Василий Лановой.

Редкий снимок появился на странице Садальского в Instagram. По словам актера, фото было сделано три года назад на вечере памяти режиссера Татьяны Лиозновой, которая умерла в 2011 году.

«Тогда все эти мэтры — уже не очень молодые и не очень здоровые — нашли в себе силы прийти и вспомнить великого режиссера», — написал Садальский.

Ланового, Табакова, Гафта и Кобзона объединил фильм Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Актеры играли в этой картине, а голос Кобзона звучал за кадром. На вечере памяти Лиозновой для гостей организовали концерт. Совместный снимок великих артистов был сделано после выступления.

«Вместе они встретились последний раз. Через три месяца уйдет Олег Табаков, вслед за ним — Иосиф Кобзон. В декабре прошлого года не стало Валентина Гафта, в начале этого ушел Василий Лановой», — отметил Станислав Садальский.

Актер часто посвящает посты в соцсети заслуженным кинодеятелям. Ранее он рассказал о прощании с худруком «Ералаша» Борисом Грачевским. По словам Садальского, режиссеру «не давали жить и работать».