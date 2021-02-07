Вассерман заявил, что Трамп объявлен «врагом государства» в США

Демократы сделают все, чтобы нивелировать политический капитал 45-го президента США и сделать его «врагом государства». Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее действующий президент США Джо Байден в интервью CBS заявил, что его предшественник на высшем государственном посту, Дональд Трамп, не будет допущен на так называемые «секретные брифинги», куда время от времени приглашаются бывшие американские президенты.

«Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь?» — сказал Байден журналистам, сославшись на «неуравновешенность» Трампа.

Вассерман выразил уверенность, что 45-й президент США за все время своей службы никогда никому не разбалтывал государственных секретов — подобного поведения стоит ожидать скорее от самого Байдена.

«Точнее, от его Альцгеймера, — добавил Вассерман, намекая на интеллектуальную неполноценность нового хозяина Белого дома. — Должен заметить, что вообще сам смысл сообщения бывшим президентам некой актуальной секретной информации заключается в том, что те сами в свое время были носителями государственных тайн и могут таким образом сопоставить новые данные с теми, что были накоплены ими за годы пребывания в Белом доме».

Так что, подчеркнул политолог, подобного рода «секретные брифинги» нужны не для проформы и не для того, чтобы потешить самолюбие бывших американских лидеров — их целью является извлечение пользы для действующего главы государства из знаний и опыта его предшественников.