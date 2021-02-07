Екатеринбургские врачи нашли необычный способ реабилитации пациентов после COVID-19

Екатеринбург, 7 февраля. Оборудование дайверов решили использовать врачи Екатеринбурга для реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.

Водолазные барокамеры стали применять для людей после коронавируса в госпитале ветеранов Екатеринбурга. Распространенное среди дайверов оборудование помогает людям, переболевшим инфекцией, восстановить легкие и насытить кислородом все системы в организме. У подводников декомпрессионная болезнь сопровождается гипоксией, в связи с этим они применяют барокамеры, рассказал СМИ врач-физиотерапевт госпиталя Евгений Дербышев.

Кислород в используемом оборудовании подается под повышенным давлением. Это позволяет как эффективно восстанавливать легкие после воспаления, вызванного коронавирусом, так и насыщать кислородом другие органы. Если прохождение крови и передача кислорода блокируются где-то в организме, то клетку насыщают «в обход» этого места, объяснил врач.

До этого инфекционист назвал причины повторного заражения коронавирусной инфекцией. Одной из них является исчезновение антител к заболеванию.